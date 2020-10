Lidé mají tendenci oproti jaru současnou koronavirovou situaci bagatelizovat, myslí si psychiatr

Lidé jsou podle Rektora na takzvaný lockdown, tedy celostátní karanténu, schopní se adaptovat. Musí se o to ale snažit. Psychiatr porovnává období letošního jara a druhé, podzimní vlny. Aby společnost dodržovala pravidla, je potřeba ji sice trochu vystrašit, nicméně ale chybí dle Rektora pozitivní sdělení. „Aby si lidé říkalí –⁠ my to společně zvládneme, my si společně šijeme roušky a tak podobně,“ říká zakladatel zdravotnického zařízení Terapie.info.

Čeští občané si zvykají na značné mediální pokrytí koronaviru, který převzal agendu a stal se hlavní subjektem veřejného dění. Proto podle Rektora „mají tendence ty informace trochu odřezávat.“ Pandemii se sice nedá vyhnout, ale psychika pak vypne –⁠ je to častý psychologický jev, kdy se člověk vůči hrozivým zprávám obrní.