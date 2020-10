Ekonomická katastrofa nemusí nastat. Systémová řešení ohledně živnostníků lze stále včas přijmout, tvrdí Šmarda

„Není to jen o restauracích, zapomíná se třeba na dodavatele do restaurací. Kabinet to vůbec nereflektuje. V tomto prostoru chybí podpora. Vláda ukázala, že systémová řešení připravena nejsou a nás to žene do ekonomické katastrofy,“ řekl v pořadá Okamura. Podle Šmardy ale není vše ztraceno.

„Pan Okamura má pravdu, že to je pozdě. Jsem přesvědčen, že systémová řešení ale stále lze stihnout přijmout tak, aby nedošlo ke katastrofálním ekonomickým důsledkům. Těm lidem je možno ještě pomoci,“ zareagoval Šmarda na slova předsedy SPD.

Babiš na začátku týdne oznámil úpravu ošetřovného

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí oznámil, že se upraví parametry ošetřovného, jehož prodloužení minulý týden kabinet schválil. Podle něho zůstane na 60 procentech základu výdělku, avšak s minimem 400 korun denně. Ošetřovné se podle zákona vyplácí devět dnů na děti do deseti let.

Samoživitelé a samoživitelky ho pak mohou pobírat až 16 dnů. Dávku je možné získat i na jiné členy rodiny, kteří potřebují péči. Podle ministerstva práce by se podpora měla vyplácet po celou dobu omezení výuky a uzavření stacionáře či nařízené karantény. Opatření má podle návrhu platit do konce školního roku, tedy do 30. června 2021.

Šmarda: Návrh na ošetřovné je vládním kompromisem

Podle Šmardy je návrh o ošetřovném vládním kompromisem, existuje prý šance, že se parametry podpory mohou ještě zvýšit. „Pokud se najde kompromis s ostatními stranami na tom, aby se ošetřovné zvedlo třeba na 80 procent, tak ČSSD tomu nebude bránit. Je to vládní kompromis,“ uvedl.

Zároveň uvedl, že by bylo nejlepší, kdyby se ošetřovné vztahovalo i na děti starší 10 let. Jeho parametry by se měly zvýšit na 80 procent, aby činilo minimálně pět set korun denně, dodal. Podobně se k návrhu ohledně ošetřovného vyjádřil i Okamura.

„Navrhujeme, aby ošetřovné bylo ve výši 80 procent. Situace se zhoršuje, je zde druhá vlna opatření a lidem skutečně dochází peníze. Chceme, aby se týkalo živnostníků a aby dostali 500 korun na den,“ dodal lídr SPD.