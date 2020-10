Bezpečnostní expert Salivar: Komunikace vlády je příšerná, premiér nemá důvěru obyvatel

V posledních dnech přední politici celého světa promlouvají k občanům s prosbami o dodržování opatření proti šíření koronaviru, s výzvami k solidaritě i se slovy povzbuzení. Při těchto proslovech není důležité jenom to, co kdo říká, ale i jak to říká. Rétorika českého premiéra se během covidové doby nepochybně proměnila, páteční projev k lidem byl pak výrazně emotivní až rázný. Premiér při něm ale zároveň hodně nahlížel do papírů. Podle ředitele CEVRO institutu Jaroslava Salivara, který byl hostem pořadu Události, komentáře, jsou Babišovy projevy neprofesionální a v lidech nevzbuzují důvěru.