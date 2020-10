V Plzni post senátora obhájil Lumír Aschenbrenner z ODS. Porazil Kůse z Pirátů

Současného senátora Aschenbrennera nominovala do senátních voleb ODS za podpory TOP 09, KDU-ČSL, Agrární demokratické strany a Monarchistů. Členem Senátu, kde působí jako místopředseda výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, je od roku 2014. Aschenbrenner má bohaté zkušenosti hlavně z komunální politiky. Přes dvacet let působí jako starosta městského obvodu Plzeň 2 - Slovany.

„Pozice Senátu se v očích voličů zlepšuje a to, že je to pojistka demokracie, se může ukázat brzo, kdyby se chtěly měnit ústavní zákony,“ myslí si Aschenbrenner.

Uvedl, že chce při svém dalším působení v Senátu v první řadě pomoci spolupráci českých a tchajwanských firem. „Pokud ODS obhájí pozice a budeme mít silný klub, tak asi zůstanu místopředsedou hospodářského výboru a věřím, že i členem té pracovní skupiny, která má zpracovat a dál posunout spoustu ekonomických příležitostí z Tchaj-wanu, aby nezapadly,“ řekl.

Aschenbrenner byl nedávno na Tchaj-wanu s delegací vedenou předsedou Senátu Milošem Vystrčilem z ODS. Podle něj jde o příležitosti hlavně z oborů elektroniky a high-tech. „Jedna z nich je skupina firem TEEMA, která má tři tisíce tchajwanských firem a ty chtějí přesunout polovinu své ekonomiky pryč z pevninské Číny, a to způsobem, že 50 procent do Ameriky a 50 procent do Evropy. To znamená, že čtvrtinu svých aktivit by chtěli mít v Evropě,“ uvedl.

Právě Česko by mělo být podle Aschenbrennera branou do Evropy. Další příležitostí je Tchajwanská ekonomická banka, která chce také zřídit banku v Evropě, zatím má nejbližší v Belgii a u nás ji plánuje, uvedl. Aschenbrenner řekl, že nejde o žádné „vysněné příležitosti“. Příští rok přijedou zástupci jednat do Brna a Prahy.

Aschenbrenner také uvedl, že nikdy nesliboval pomoc jednomu městu, tedy Plzni. „Chtěl bych se ale zaměřit na rozpočtové určení daní, tedy aby obce měly větší podíl (na daních),“ řekl.

Letošní volby byly náročnější, uvedl Aschenbrenner

Podle Aschenbrennera byly letošní volby náročnější, protože šlo o obhajobu. „Když člověk útočí, tak nemá co ztratit. A já jsme si vůbec nepřipadal takový favorit jako podle sázkových kanceláří. Věděl jsem, že to nebude tak snadné,“ uvedl. Pirát Daniel Kůs byl těžkým soupeřem.

Daniel Kůs (Piráti) kandidoval za Piráty do Senátu poprvé. V Pirátské straně je od března 2018 a v komunálních volbách v tomtéž roce byl zvolen do zastupitelstva města Plzně i městského obvodu Plzeň 3. Působí jako podnikatel v oblasti internetu a mezinárodního obchodu.

O post senátora usilovalo šest kandidátů

Do druhého kola postoupil Aschenbrenner s 34,93 procenta hlasů. Kůs na druhém místě získal 21,33 procenta hlasů. Volební účast v prvním kole dosáhla 39 procent. V druhém kole pak byla pouhých 14 procent. V roce 2014 přišlo v prvním kole voleb k urnám 32 procent voličů. V druhém kole byla účast necelých 16 procent.

O post senátora v plzeňském volebním obvodu usilovalo šest kandidátů, o dva méně než v roce 2014. Achenbrenner tehdy získal post senátora poprvé, když se v senátním duelu utkal s kandidátem ČSSD Václavem Šimánkem, kterého s 54,26 procenta platných hlasů porazil v druhém kole.