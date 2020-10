ANALÝZA: Hnutí ANO po volbách jako „nevýhra“

Oproti roku 2016 hnutí uspělo nově v Jihočeském a Zlínském kaji a také na Vysočině. Naopak ztratilo první pozici v Kralovéhradeckém a Středočeském kraji. Tam se dokonce propadlo na třetí místo, zejména kvůli negativnímu vnímání dosluhující hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové. To ostatně v povolebním prohlášení zmiňoval sám premiér: „Je velká škoda, že paní hejtmanka si to pokazila různými aférkami.“ V obou zmiňovaných krajích si pohoršilo o jeden mandát.

Když se ale podíváme na počet získaných mandátů, je to pohled již méně optimistický. ANO obhajovalo 176 krajských mandátů a letos si polepšilo. Získalo jich však jen 178. Vítězství v jednom kraji navíc je z hlediska hodnocení voleb předsedou úspěch, který je možné prezentovat voličům. Tento úspěch je ale relativizován oním nevýrazným navýšením zisku volebních mandátů.

Letošní výsledky hovoří jasně. Hnutí ANO zvítězilo v krajských volbách s ještě mírně lepším výsledkem než před čtyřmi lety. V roce 2016 uspělo v devíti krajích, letos dokonce v deseti. To se může jevit jako výrazný úspěch. A tak to také vnímá předseda hnutí Andrej Babiš: „Mám z toho upřímnou radost. De facto možná ještě větší než v roce 2016. Byla tady obrovská nejistota, jestli přijdou naši voliči, dají nám hlasy, nepodlehnou různým dezinformacím.“

A obdobně tomu bylo i v Ústeckém kraji. Hnutí ANO posílilo a náskok v počtu volebních hlasů zvýšilo ze 7,42 procentního bodu na 13,5 procentního bodu. Nutno podotknout, že situace v Ústí je specifická tím, že pro kraj tradiční subjekty KSČM a ČSSD významně oslabily či se do zastupitelstva neprobojovaly. Letošní výsledky jsou tak trochu revolucí oproti tomu, jak bývalo složené zastupitelstvo dříve.

Opačným případem je kraj Moravskoslezský. Hejtmanem je poměrně výrazný a oblíbený Ivo Vondrák. Jemu se podařilo náskok na druhého v pořadí zvýšit a volby vyhrál s náskokem 16,4 procentního bodu. Oproti volbám v roce 2016 je to nárůst o více než sedm procentních bodů.

V Pardubickém kraji ANO sice zvítězilo, zvýšilo svůj náskok na politické uskupení na druhé pozici. Není to však dáno tím, že by hnutí posílilo. Volby vyhrálo v letech 2016 a 2020 s přibližně 19 procenty hlasů. Náskok je dán ale oslabením konkurenčních politických subjektů.

I když hnutí ANO volby vyhrálo v naprosté většině krajů, jistotu vládnutí jí to nedává. Už krátce po volbách se ukázalo, že se zopakuje situace z roku 2016, kdy vítěz voleb byl obejit konkurenčními subjekty, které skončily za ním.

Naopak středočeská Jaroslava Pokorná Jermanová a jihomoravský Bohumil Šimek se zřejmě stanou jen řadovými zastupiteli. Otazníky se vznáší nad situací v Olomouckém kraji, kde ještě není jasné, zda ANO součástí koalice bude.

Hnutí ANO má pozici obtížnou. Zejména proto, že vztahy mezi ním a dalšími politickými subjekty nejsou vždy vstřícné. Dostává se tak při vyjednávání mimo hru. Situaci na regionální úrovni nepomáhá ani to, že se do motivací k vyjednávání může promítat i situace na celostátní úrovni.

Jak nakonec dopadne skládání krajských koalic, ještě není jasné. Co však jasnější je, že volební vítězství nezaručuje jeho přetavení v politický vliv. Zatím to nevypadá, že by hnutí ANO posilovalo. Naopak se zdá, že z hlediska mandátů a počtu koalic spíše stagnuje.