Ve čtvrtek hygienici v Česku odhalili 3493 nových případů koronaviru, dosud nejvíce

Po volbách do zastupitelstev krajů a třetiny Senátu, které se konají v pátek a v sobotu, začne od pondělí platit nouzový stav. Jeho zavedení na měsíc schválila ve středu vláda. Od pondělí budou platit do 18. října také nová omezení, která ovlivní provoz škol, trávení volného času, kulturní, sportovní a další hromadné akce, svatby i bohoslužby.

Od pátku musí zařízení sociálních služeb hlásit každý den resortu zdravotnictví své klienty a zaměstnance, u nichž se potvrdil koronavirus nebo jim byla nařízena karanténa. Nové případy musí do systému zadat do dvou hodin, do dvou hodin musí oznámit i těžký stav nebo nutnost převozu do nemocnice. Ministerstvo připravilo vlastní semafor pro domovy seniorů a postižených či stacionáře. Všem provozovatelům doporučuje zajistit si dostatek roušek, respirátorů i personálu.