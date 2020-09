Na větší venkovní akce pouze s rouškou a při návratu do Česka vyplnit formulář. Zavádí se další ochranná opatření

Od pondělí 21. září se v Praze a na několika místech (Středočeský kraj, Chebsko, Uherskohradišťsko, Zlínsko a Kroměřížsko) povinnost nosit roušky nově vztahuje i na větší venkovní akce. Na všech venkovních akcích nad sto lidí je povinnost mít zakrytá ústa a nos. Hlavní pražská hygienička Zdeňka Jágrová upřesnila, že opatření se týká organizovaných akcí, například koncertů pod širým nebem. V Praze musí být také v době od 0:00 do 6:00 hodin zavřené restaurace, bary a jiná stravovací zařízení.

Osoby cestující ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, mají nově povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář, a to ještě před příjezdem do ČR. Vyplněním a odesláním formuláře tak automaticky informují příslušnou hygienickou stanici o svém příjezdu.

Doklad o vyplnění formuláře musí předložit i při hraniční či pobytové kontrole, bude ho možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení. Do pěti dnů od příjezdu z rizikové země by pak daná osoba měla absolvovat test, jehož výsledek neprodleně doručí místně příslušné hygienické stanici. Pokud nedojde k předložení výsledku testu do sedmi dnů od příjezdu, budou nařízena karanténní opatření.

V rámci cestování mezi zeměmi EU je nově možné předložit po příjezdu výsledek testu, který byl proveden v jiném členském státu EU a není starší více než 72 hodin. Tuto možnost mají občané EU, včetně občanů ČR a občanů třetích zemí s povoleným pobytem v EU. Opatřením došlo i k rozšíření okruhu osob, které mohou do Česka přicestovat za svým partnerem. Nově mohou po prokázání dlouhodobého partnerského vztahu přijíždět partneři občanů EU s přechodným pobytem nad 90 dní nebo trvalým pobytem v ČR.