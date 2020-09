S návrhem nouzového stavu v pondělí na vládu nepůjdu, říká Vojtěch. Čeká ale debatu o jeho zavedení

Vojtěch si nemyslí, že by v příštím týdnu mělo dojít k zaplnění míst. Systém je podle něj připraven na zvládnutí nerovnoměrných kapacit. Například Karlovarskému kraji by pomáhaly nemocnice z Plzeňského kraje. „Bude potřeba pacienty směřovat do jiných krajů, do jiných nemocnic. To se může stát vzhledem k nerovnoměrnosti kapacit,“ avizuje ministr.

Koncerty a sportovní akce mohou být omezeny, divadla ne, tvrdí Vojtěch

Šéf českého zdravotnictví také řekl, že není příznivcem plošného lockdownu. Jako cestu vidí cílená opatření, například zákaz návštěv v domovech seniorů při vysokém výskytu viru - nyní toto opatření platí v Praze.

Připustil také možná další opatření, kterými by jeho resort omezoval hromadné akce. „Viděl jsem videa ze sportovních utkání, kde fanoušci velmi hlasitě podporují svůj tým, jsou tam natěsno, koncerty a podobně,“ jmenuje ministr. Naopak divadla podle něj nejsou tak riziková, protože lidé v nich sedí a nekřičí či nemluví.

Rážová souhlasí s částečnými omezeními pro zařízení sociální péče, například domovy seniorů. Zdůrazňuje ale, že zákazy návštěv by vždy měly být jen na omezenou dobu. „Praha na určitou dobu přijala zákaz návštěv, ale je to jen na omezenou dobu z důvodu dopadu na psychiku lidí,“ konstatuje.

Není naopak příznivkyní zavírání základních a středních škol, které vidí jako jedno z posledních opatření. „Děti mají mít šanci být vzdělávány, je to investice státu do budoucna,“ věří Rážová a zdůrazňuje, že například studenti středoškolských technických oborů se potřebují učit denně a prakticky.

Prymula: Přibývat bude šest až osm tisíc nakažených denně

Vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula v neděli v Partii televize Prima řekl, že v Česku bude pravděpodobně denně přibývat šest tisíc až osm tisíc potvrzených nákaz covidem-19.

Pomoci zploštit růst křivky počtu nakažených by podle něj mohla další opatření, namístě je i zvažovat vyhlášení nouzového stavu, dodal. Za pravděpodobné považuje uzavření škol, především v Praze.

Podle dřívějšího vyjádření ministra zdravotnictví pro Seznam Zprávy by k vyhlášení nouzového stavu mohlo dojít, když reprodukční číslo překročí 2.

Prymula uvedl, že každá setina je u reprodukčního čísla rozhodující. V pondělí bylo v zemi 1,59, aktuálně se podle něj v intervalech blíží 1,8. „Neříkám, že je to katastrofa, ale je to stav, který je krizový a musí se výrazně brzdit,“ řekl.