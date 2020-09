Rekonstrukce nemocnic v Královéhradeckém kraji je prioritou, shodli se zájemci o hejtmanství

přehrát video Předvolební debata: Královéhradecký kraj –⁠ 2. část Zdroj: ČT24

Proč v kraji stále chybí nová koncepce? Současný hejtman Jiří Štěpán (Osobnosti kraje + ČSSD + Zelení) uvádí, že novou koncepci ještě nepředložil náměstek Cabicar. V tuto chvíli v kraji až do roku 2021 platí stávající zdravotní koncepce. Zastupitel a náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Aleš Cabicar (TOP 09 + HDK + LES) upozornil, že investice do zdravotnické infrastruktury a koncepce zdravotnictví jsou dvě rozdílné věci. „Co se týče té koncepce, zhruba před rokem a půl mi bylo uloženo vyhotovit tuto koncepci, garantem rady je pan docent (Leoš) Heger a není pravda, že koncepce dosud není. Královehradecký kraj má platnou koncepci do roku 2021 a ta, na které pracoval pan docent Heger, je už před dokončením,“ řekl. Poslanec Zdeněk Podal (SPD) k tématu řekl, že je ve střetu zájmů, protože velmi dobře zná docenta Hegera (někdejšího ministra zdravotnictví), a tudíž ví, že koncepce bude kvalitní. Uvedl, že jeho osobní prioritou je v tomto ohledu péče o stárnoucí obyvatelstvo, hospicová péče, stacionáře a odlehčovací služby. Senátor a zastupitel Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS + STAN + Východočeši) také vysvětlil, že v kraji existuje plán investic ve zdravotnickém zařízení, což je něco jiného než zdravotnická koncepce, která měla za úkol pojmenovat nejzásadnější problémy krajského zdravotnictví, které by se měly řešit. Sám je přesvědčen, že koncepce bude schválena. Poslanec Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL + Volba pro město + Nestraníci) soudí, že není důležité pouze investovat do domů a „betonovat“, ale mít také personál. To je věc, která tíží celou Českou republiku. „Ta koncepce je skutečně novou kvalitou, je potřeba ji doladit a to je věc na několik týdnů. Když bude vůle, tak se bude dát schválit ještě letos nebo na začátku příštího roku,“ řekl.

Zastupitel města Hradec Králové Pavel Bulíček (Piráti) souhlasí s tím, že je nutné nemocnice personálně zabezpečit, a věří, že to nová koncepce přinese. „Nyní se v kraji rodí pouze sto dětí na 139 seniorů a náš zdravotnický systém bude vytížený. Je důležité klást důraz na moderní technologie, musíme se rozhodovat na základě tvrdých dat,“ uvedl. Zatímco Náchod vzkvétá, jiné nemocnice chátrají Co se týče nemocnic, prioritami kraje jsou Náchod, Trutnov a Jičín. Největší rozvoj průmyslu spojený s vysokým počtem pracujících se ale odehrává na Rychnovsku. A právě tamní nemocnice investici zoufale potřebuje, dlouhodobě totiž chátrá. Jiří Matoušek (Trikolóra) říká, že rekonstrukce náchodské nemocnice byla žádoucí. Nerozumí ale tomu, proč se dále rozšiřuje. „Obávám se jedné věci, když Náchod dozná nějaké kapacity, jak lůžkové, tak personální, tak bude potřebovat víc peněz, pojišťovny to budou platit a peníze pak budou chybět v jiných nemocnicích,“ varoval. Jaromír Dědeček, který kandiduje za ANO, se domnívá, že rozhodnutí pro rekonstrukci náchodské nemocnice bylo správné. Rychnov dle něj také investici potřebuje, ta je ale přislíbena vládou. Prý bude na novém zastupitelstvu tyto peníze z vlády dostat, protože k tomu ještě nedošlo. Poznamenal také, že Rychnov se sice průmyslově rychle rozvíjí, je ale závislý na pracovní síle ze zahraničí, čeští pracovníci chybí.

Štěpán (Osobnosti kraje + ČSSD + Zelení) řekl, že otázkou není, zda je důležitější Náchod, nebo Rychnov. Už v roce 2015 vláda měla dle něj investovat finanční prostředky do rychnovské nemocnice, což se doposud nestalo. Kraj s investicí ale počítal. Červíček (ODS + STAN + Východočeši) uvedl, že stavba rychnovské nemocnice je v plánu, bez ohledu na to, jestli stát splní slib, nebo nesplní. Jsou připraveni Rychnov modernizovat i bez optimálních podmínek. Bulíček (Piráti) podotýká, že pokud vláda přislíbí finance a nakonec to nedokáže splnit, tak není chyba v kraji. Kraj dle něj ale zaspal i v ohledu nemocnice ve Dvoře Králové, kde některé sály dokonce nevyhovují hygienickým standardům. Věc by se měla řešit co nejdříve. Dědeček (ANO) si také myslí, že nové sály ve Dvoře Králové by rozhodně měly být vybudovány. Poznamenal, že nemocnice dostala i velkou podporu od podnikatele Jiřího Hlavatého, který zaplatil projektovou dokumentaci na dané operační sály.

Cabicar (TOP 09 + HDK + LES) uvedl, že se řídil prioritou větších investic Náchod, Trutnov, Jičín, přesto má ve volebním programu i obnovu nemocnice ve Dvoře Králové. V jeho případě však stále hledají cestu, jak to udělat efektivně. Bělobrádek (KDU-ČSL + Volba pro město + Nestraníci) zdůraznil, že zacílení investic na okresní nemocnice je zcela správné. To vyhovuje jak národní, tak krajské koncepci. „Je to stejné jako u silnic, nemůžete opravovat všechny najednou, protože by pro uzavírky nebylo možné projet,“ řekl. Matoušek (Trikolóra) hovořil o zlepšení atraktivity nemocnic jako o součásti svého volebního plánu. „Pokud předěláme nemocnici, je nově postavená, je to atraktivní pracovní prostředí, a k tomu přidáme peníze, tak je to něco, co nám ten personál přitáhne. Můžeme to doplnit byty, abychom kvalitní personál získali. Shánění lidí je problém v jakémkoliv oboru, je potřeba se tomu věnovat. Dorovnat mzdy tak, aby byly na úrovni fakultních nemocnic,“ popsal. Podal (SPD) představil jako součást svého volebního plánu takzvanou fúzi nemocnic. „Každá krajská nemocnice nemá dělat úplně všechno, být špičková ve všech oborech. Proto chybí lékaři. Pokud by došlo ke sloučení krajských nemocnic, tak je možno dělat špičková pracoviště v různých nemocnicích,“ navrhuje.

Diskutující se do debaty nominovali na základě výsledků výzkumu, který pro Českou televizi zpracovaly společnosti Kantar CZ a Data Collect se zaměřením na volební potenciál. Ten ukazuje, kolik procent hlasů by politická strana, hnutí či koalice mohla v současnosti hypoteticky získat ve volbách, pokud by se k ní přiklonili všichni lidé, kteří tuto volbu reálně zvažují a nevylučují svou účast u voleb.

