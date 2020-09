V Královéhradeckém kraji řeší dostavbu dálnice, nezaměstnanost zůstává nízká

I na Královéhradecký kraj dopadla omezení v souvislosti s koronavirem. Kraj kvůli němu dosud neschválil svůj rozpočet na příští rok. Úřad musel seškrtat investice za 230 milionů korun. Dotklo se to například výstavby společného stravovacího zařízení pro střední školy v Hradci Králové nebo stavby muzejního depozitáře Regionálního muzea a galerie v Jičíně v Robousích.

Propouštět se chystají podle Krajské hospodářské komory zejména malé a střední firmy. Velké společnosti, které zaměstnávají cizince a lidi skrz agentury, už takto musely reagovat na jaře. Kraj má společnou hranici s Polskem, což dopadlo především na firmy, které využívají pendlery. „Pokud by opět došlo k uzavření hranic, tak se situace bude opakovat a nedostatek tady stále bude,“ komentoval Zelenka.

„Otázkou je, jaká bude situace mimo sezonu, tam se obávám propouštění,“ říká Zelenka. Cílem kraje by podle něj mělo být rozprostření turistů napříč krajem, a ne jen do exponovaných míst jako Krkonoše nebo Český ráj.

Jak změní pandemie zdravotnictví v Královéhradeckém kraji? Bude mít nadále dost lékařů, lůžek a peněz? Na to se bude ptát ve večerní předvolební debatě ČT24 od osmi hodin Daniela Písařovicová.

Diskutující se do debaty nominovali na základě výsledků výzkumu, který pro Českou televizi zpracovaly společnosti Kantar CZ a Data Collect se zaměřením na volební potenciál. Ten ukazuje, kolik procent hlasů by politická strana, hnutí či koalice mohly v současnosti hypoteticky získat ve volbách, pokud by se k nim přiklonili všichni lidé, kteří tuto volbu reálně zvažují a nevylučují svou účast u voleb.