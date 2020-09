Kdo usiluje o hlasy voličů v Královéhradeckém kraji? Anketa s lídry, kteří se nedostali do debaty ČT

ROZUMNÍ - Petr Hannig - za spravedlnost a životní jistoty

Odpovídá lídr kandidátky Magdaléna Hrochová.

Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo?

Povedlo se dokončit dálnici D11, řečenou hradecká, alespoň do Hradce Králové. Jsme velmi rádi, že se zachrání Plachta, což je část Hradce s unikátní přírodou, flórou a faunou. A bude se rekonstruovat fotbalový stadion v Hradci Králové, ale bohužel to bude zakázka příliš drahá.

Co se podle vás za ty čtyři roky naopak nepovedlo?

Bohužel se nepodařilo dálnici D11 dokončit celou. Nemáme stále dostatek pediatrů a zubařů v příhraničních oblastech, chybí nám obchvaty u měst, jako je Náchod, Jaroměř a dalších. A bohužel máme v katastrofálním stavu silnice druhých a třetích tříd. Naše krásné velké náměstí stále čeká na rekonstrukci a opravy už desítky let.

S jakými prioritami kandidujete?

Naše priority jsou hlavně dostavět dálnici D11 do konce, opravit silnice druhých a třetích tříd, dokončit obchvaty měst. A hlavní prioritou je regionální soběstačnost. Záleží nám na lesním a vodním hospodářství a na zemědělství. Protože se v minulosti v 90. letech napáchala spousta chyb tím, že se narovnaly toky řek, rozoraly se meze. Trpíme teď povodněmi a bohužel se nám nezadržuje voda. To musíme napravit. V lesním hospodářství – těží se bezmyšlenkovitě a často za účelem zisku. To chceme zastavit. A v zemědělství se bohužel provádí orba do deseti centimetrů místo do čtyřiceti. Na polích se pěstuje kukuřice a především řepka olejná. My bychom chtěli pěstovat brambory, cibuli a ostatní plodiny. Regionální soběstačností rozumíme, že se dováží ovoce a zelenina převážně ze zahraničí, přestože si to umíme vypěstovat sami. Je to levnější, chutnější, zdravější.