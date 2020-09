Oplocení proti srážkám se zvěří kolem dálnic se dál rozrůstá. Řidiči ho ocení zejména na podzim

Přestože oplocení připomíná obyčejné pletivo, jde o jiný materiál, než se používá třeba kolem zahrad. Běžná povrchová úprava pletiva by totiž požadavkům u dálnice nestačila.

Oplocení je pro zvýšení bezpečnosti provozu na dálnicích velmi důležitým prvkem. Každý rok totiž zvířata způsobí na silnicích kolem 12 tisíc dopravních nehod.

Problém to ale není jen pro řidiče, ale také pro myslivce. „Musíme se o tu zvěř postarat, policie nás volá v noci, naším úkolem je tu zvěř oficiálně zlikvidovat – kafilerie stojí nemalé peníze,“ vysvětluje předseda okresního mysliveckého spolku Brno-město Zdeněk Živěla.

Aktuálně plot takovým nehodám pomáhá zamezit na víc než polovině úseků, tedy asi na šesti stovkách kilometrů dálnic. „Cílovým stavem je, že kompletní dálniční síť bude oplocená. Počítáme, že do čtyř, pěti let to bude hotovo,“ říká mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Chráněné pak budou úseky bez rozdílu okolní krajiny – silnici oddělí od lesa, louky nebo pole. Utéct třeba od nehody ale bude i nadále možné, každých 150 metrů řidiči najdou branku.