Stavební sezona na D1 končí, do neděle proto bude u Mirošovic v každém směru jediný pruh

Stavební sezona na dálnici D1 končí. Dělníci se do jara stáhnou z úseků, které mají opravenou jednu polovinu, protože zahajovat nyní práce na té druhé by bylo podle Ředitelství silnic a dálnic riskantní – práce by neskončily před zimou. Jako první se do plného provozu vrací úsek Mirošovice–Hvězdonice, kde ale kvůli úpravám dopravního značení nejprve musí řidiči přetrpět víkendové komplikace. Začínají v pátek večer.