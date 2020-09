Vláda trvá na zrušení superhrubé mzdy, bude o něm ještě jednat s prezidentem Zemanem

On a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) budou příští neděli jednat s prezidentem Milošem Zemanem a jeho expertním týmem o státním rozpočtu na příští rok. Zeman se jako tradičně chystá dorazit i na jednání kabinetu, na kterém se bude rozhodovat o vládním návrhu rozpočtu.

„My jsme přesvědčeni, že v tomhle období je potřeba lidem dát jistotu. Aby zkrátka měli jistotu do budoucnosti, aby neměli problém utrácet peníze, aby viděli konkrétní pomoc toho státu na výplatní pásce,“ okomentoval svůj postoj po úterní schůzce s prezidentem premiér Andrej Babiš (ANO).

O zrušení superhrubé mzdy a snížení daní pro čtyři a půl milionu zaměstnanců začne sněmovna jednat v září. K návrhu menšinové vlády mají výhrady i komunisti, kteří vládu tolerují.

„Pokud jde o zavedení jednotné patnáctiprocentní daně, s tím nesouhlasíme, jsme přesvědčeni, že je potřeba mít diferencované daně. Budeme o tom jednat, abychom věděli, jaký to bude mít dopad do státního rozpočtu,“ uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip. Právě KSČM je přitom zatím jediná nevládní strana, která připouští vyjednávání o podpoře celého rozpočtu na rok 2021.

Nabourání díry do rozpočtu

Prezident Zeman o víkendu kritizoval koaliční dohodu o zavedení patnáctiprocentní daně z příjmu, které má doprovázet plánované zrušení superhrubé mzdy. Prezident poukázal na to, že rozpočtový dopad by podle některých odhadů představoval 70 až 90 miliard korun ročně. Jedná se podle něj o pokus o nabourání díry do státního rozpočtu.