Řada obcí stále ještě nemá vysokorychlostní internet, ministerstvo vypíše další výzvu

Jsou ale i opačné případy, kdy obec na takovou pomoc nespoléhá. Mezi ně patří například Dolní Studénky na Šumpersku, které už dva roky řeší, jak zajistit vysokorychlostní internet. Koronavirová krize, kdy lidé pracovali z domova, zájem ještě zvýšila. Obec si připojení vyjednala s operátorem.

„Já jsem řekl: ,Když budete mít lepší připojení, tak se připojí více domácností.' A na tom to celé začalo – my jako obec jsme se operátorovi zagarantovali,“ řekl starosta Dolních Studének Radim Sršeň (STAN). Radnice slíbila, že se připojí alespoň dvě stě domácností. Nyní jich má zájem už tři sta. Do spuštění internetu tak zbývá jen pár dní.

Resort slibuje, že místa bez internetového pokrytí do dvou let zmizí

Ministerstvo průmyslu a obchodu slibuje, že místa, kde pokrytí vysokorychlostním internetem chybí, do dvou let zmizí. „Pokud to ještě zopakujeme dvakrát, třikrát, tak to, že v roce 2023 v Česku nebude žádné bílé místo nepokryté internetem, je velmi reálné,“ tvrdí Havlíček.

„Potřebujeme, aby bylo pro síťaře dostupnější pokládat optické vlákno podél komunikací. Aby byly poplatky za služebnost lacinější… aby se podařilo lépe koordinovat jednotlivé stavby. To je mnohem účinnější cesta,“ vyjádřil se k problematice místopředseda sněmovního výboru pro veřejnou správu Martin Kupka (ODS).

„Podmínky dotačních titulů jsou stále tak složité, že velkou část firem odrazují,“ domnívá se zase místopředseda sněmovního hospodářského výboru Martin Jiránek (Piráti).

Letos v červnu Nejvyšší kontrolní úřad přitom upozornil na to, že pokrytí domácností vysokorychlostním internetem se v uplynulých pěti letech zvýšilo jen díky investicím podnikatelů. Ministerstvo přitom podle něj nevyplatilo žádné dotace, ačkoli na to mělo zhruba 14 miliard.