Izolaci chceme zkrátit na deset dnů. Potom už ani nebude potřeba testovat, uvažuje vládní rada

Turistům přibývají starosti. Oddechnout si zatím mohou lidé mířící do Řecka, horší to mají ti s letenkami do Španělska – po návratu zřejmě budou muset jít na testy na koronavirus nebo do karantény. A čísla nakažených výrazně vzrostly i v nejoblíbenějším Chorvatsku. Jak zásadně epidemie změní konec letní sezony? V pátečním pořadu Události, komentáře o tom debatoval například vládní zmocněnec pro zdravotnický výzkum Roman Prymula či ředitel konzulárního odboru na ministerstvu zahraničních věcí Pavel Pitel.