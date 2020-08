Pro cestu do Řecka není test na covid třeba, oznámil Babiš. Atény prý Čechy zprostí povinnosti

Řecko nedávno kvůli růstu počtu nakažených koronavirem zavedlo povinné testy pro občany Česka, Švédska, Belgie, Španělska a Nizozemska, opatření má platit od pondělí 17. srpna. Podle českého premiéra ale nebudou pro české občany potřeba.

Babiš uvedl, že jeho řecký protějšek by měl tuto změnu vyhlásit ještě během čtvrtka. „Předpokládám, že když mi to slíbil do telefonu, mám to od něj i písemně, že to tak dopadne a že naši lidi nebudou potřebovat test tak, jak se původně zamýšlelo od pondělí,“ uvedl český premiér ve vysíláni ČT24.

Právě jsem mluvil s řeckým premiérem @kmitsotakis. Po mé osobní intervenci a na základě nových údajů o epidemiologické situaci v ČR, které jsme dodali řecké straně, vyřadí Česko ze seznamu zemí, jejíž občané mají povinnost předkládat test na covid-19 při vstupu do Řecka. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) August 13, 2020

„Psali jsme si, naléhal jsem na něj, aby Česká republika nebyla na tom seznamu. Hned jsem s ním začal komunikovat, náš integrovaný centrální řídící tým dodával argumenty,“ popsal Babiš v rozhovoru pro ČT24, jak probíhalo jednání s řeckým předsedou vlády. Jedním z nejsilnějších argumentů byla podle něj například incidence případů.

„Náš zastupitelský úřad v Athénách intenzivně komunikoval s řeckými orgány. Máme ještě naplánovány videokonference s řeckými institucemi,“ uvedl ve vysílání uvedl ve vysílání ČT24 ředitel konzulární odbor Pavel Pitel v Athénách.