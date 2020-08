Novela navrhuje distanční výuku jako součást povinné docházky. Formu si školy určí samy

Pandemie koronaviru výrazně zasáhla do druhého pololetí uplynulého školního roku. Od 11. března byly školy plošně zavřené, otvírat se začaly postupně a částečně až po dvou měsících. Do konce školního roku byla docházka dobrovolná a děti se mohly učit i z domova. Do základních škol chodilo v minulém školním roce zhruba 953 tisíc dětí a do středních škol 424 tisíc.

Výuky na dálku se neúčastnilo podle odhadů odborníků asi 10 tisíc dětí. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v červenci deklaroval, že školy se v září otevřou v běžném režimu, jen s přísnějšími hygienickými opatřeními. Nošení roušek ve školách bude záležet na rozhodnutí hygieniků v konkrétním kraji.