Šéf americké diplomacie Pompeo se sejde s Babišem i Zemanem a promluví před senátory

Pompeo se s Babišem sejde samostatně v Kramářově vile. Český premiér považuje za prioritu jednání podporu obchodu. „Spojené státy jsou pro nás nejdůležitější trh mimo Evropskou unii z hlediska vývozu i dovozu,“ řekl Babiš. Vyjádřil lítost nad tím, že se v minulosti nepodařilo dotáhnout do konce dohodu o volném obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Od Pompea by chtěl mimo jiné slyšet, proč se nedaří pokrok v jednání o liberalizaci obchodních vztahů obou velkých ekonomických bloků.

Čas pro Westinghouse

Nadnesení otázky stavby nových jaderných bloků v Česku očekává Babiš spíš z americké strany. „Co se týká jádra, já chápu, že Spojené státy by rády měly nějakou preferenční pozici, ale tam je potřeba, aby ta soutěž byla transparentní, byla objektivní,“ tvrdí předseda vlády. Americká společnost Westinghouse je jedním z uchazečů o zakázku na stavbu nového bloku v Dukovanech.

„Myslím, že Mike Pompeo bude samozřejmě lobbovat za své vlastní účastníky. Necháme se překvapit, důležitá budou kritéria ceny a bezpečnosti. Mike Pompeo se v tomto orientuje velice dobře. A to základní, čeho Američani chtěli dosáhnout – aby se nejednalo o nějaký tajuplný kontrakt dvou vládních činitelů, bylo už dávno dosaženo, bude to transparentní, jasné, viditelné. Všichni mají stejnou šanci. A ti, které má rád Mike Pompeo, ji budou mít také,“ řekl k tématu velvyslanec Kmoníček.

„Osobní intervence amerického ministra zahraničí však není porušením tohoto pravidla. Je spíše veřejným přiznáním, že jadernou energetiku v Česku, na rozdíl od jiných zemí, nedělají soukromé firmy, nýbrž stát,“ podotkl hlavní ekonom Natland Petr Bartoň.

„Je možné, že se otevře diskuse nad projektem tří moří, což se opět týká jak dopravy, tak energetiky. A není vyloučeno, že se bude třeba diskutovat 5G,“ doplňuje svůj odhad obsahu schůzky vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).

Po setkání v Kramářově vile Pompeo s Babišem společně zamíří na Pražský hrad, kde je čeká jednání s prezidentem. Americká diplomacie avizovala, že schůzka bude spíš zdvořilostního rázu.

Pompea čeká diskuze se senátory

Ve středu americký ministr také navštíví Senát, kde se sejde s jeho předsedou Milošem Vystrčilem (ODS) a následně přednese projev před plénem horní komory parlamentu. Po projevu je v plánu debata se senátory, kterou bude moderovat šéf zahraničního výboru horní komory Pavel Fischer.

„Chtěl bych vědět, jaký je jeho strategický odhad pro euroatlantický prostor. Výzvy pro bezpečnostní prostředí k nám přichází ze všech stran. Zajímalo by mě, jaký vývoj odhaduje,“ předeslal v ČT téma diskuze Fischer. Už dříve prohlásil, že Pompeovo vystoupení vnímá jako ocenění za postoje Senátu v některých otázkách zahraniční politiky. Horní komora přijala rezoluce kritické k některým krokům Ruska a Číny.

Místopředseda Senátu Jan Horník (STAN) by podle Fischera chtěl řešit problematiku aplikace TikTok. Americký prezident Donald Trump minulý týden vydal příkaz, kterým Američanům zakázal blíže nespecifikované obchodní transakce s čínskými společnostmi, které vlastní platformy TikTok a WeChat.

„Téma kybernetické bezpečnosti, stejně jako moderních technologií, stejně jako zahraničněpolitické aktivity v Afghánistánu, Iráku, Sýrii, to jsou věci, za které stát velikosti České republiky získává body uvnitř i v zahraničí, ty by bez těchto témat získat nemohl. V září v Praze čekáme další kybernetickou konferenci, je třeba si tohle téma udržet a je třeba stále Američanům připomínat, že jsme to my, kdo téma drží,“ komentoval návštěvu v pořadu Události, komentáře Velvyslanec České republiky v USA Hynek Kmoníček.

Podle Jiřího Dienstbiera (ČSSD) by senátoři mohli Pompeovi klást i ne zcela příjemné otázky. Zmínil například různý přístup americké administrativy k vlivovým zásahům Ruska a Číny nebo přístup USA k mezinárodním institucím, jako jsou OSN či WHO. Debatovat by podle něj bylo možné též o stažení zhruba 12 tisíc amerických vojáků z Německa. Trump stažení části vojáků zdůvodňuje nedostatečnými výdaji Berlína na obranu.