Volby v Bělorusku nebyly svobodné ani férové, tvrdí Pompeo. Situaci v zemi označil za tragédii

„Je to tragédie. Chceme (USA) svobodu po celé Evropě, chceme ji i pro lidi v místech, jako je Bělorusko. Tam jsou složité podmínky. Viděli jsme, jak probíhaly volby, nebyly férové, nebyly svobodné, a nyní vidíme, že se podnikají kroky proti demonstrantům,“ reagoval na současnou situaci Pompeo.

Oslava vzájemných vztahů

Pompeo v rozhovoru pro ČT uvedl, že přijel do Česka, aby oslavil vztah mezi Českou republikou a USA. „Jsme bok po boku v Afghánistánu i dalších místech světa, nyní hovoříme o výzvách Ruska, čínské komunistické strany. Ty výzvy se liší, každopádně je to něco, co nám dělá starosti,“ uvedl.

Pompeo v souvislosti s Čínou mluvil také o 5G sítích a tamních technologických společnostech. Podle něj existuje povinnost spolupráce s národními úřady. USA se prý také snaží zamezit případnému ohrožení citlivých informací v Česku.

Na otázku Martina Řezníčka, zda by se Rusko nebo Čína měly podílet na stavbě jaderné elektrárny v Česku, Pompeo odpověděl, že Česko je suverénní stát, kde funguje vláda práva. Česko se podle něj musí rozhodnout samo za sebe, i když jsou zde podle Pompea i kvalitní adepti ze západu. Zda by měly být tyto země ze soutěže vyloučeny, není prý otázka na něj, ale na české lídry.