Státní rezervy nakupují první pomůcky do skladů. Ministři ubezpečují, že zásob je dost

První část zakázek na dodání ochranných zdravotnických pomůcek do státních rezerv je před podpisem, informuje Správa státních hmotných rezerv. Konkrétně jde o dodání 2800 filtrů do respirátorů FFP3, zhruba 356 tisíc návleků na obuv, 200 tisíc výtěrových sad a asi 2,4 milionu vyšetřovacích rukavic. Některá další výběrová řízení se podle něj ale musí opakovat, a to kvůli tomu, že zájemci nesplnili zadávací podmínky. Předseda správy hmotných rezerv Pavel Švagr řekl ČT, že jí nyní ochranné pomůcky ve skladech chybí. „Veškeré zásoby byly vyčerpány v koronavirové situaci,“ vysvětloval.