V Praze budou od pondělí povinné roušky i v lékárnách a čekárnách u doktora

U asi 40 procent nakažených nicméně podle ní není možné dohledat původ nákazy. Právě to je důvod k rozšíření povinnosti nosit roušky na všechna zdravotnická zařízení. Má to také napomoci k tomu, aby se lidé nebáli chodit k lékaři například na preventivní prohlídky, dodala.

Podle údajů hygieniků ve čtvrtek za 24 hodin přibylo 52 nových případů koronaviru, což byl největší přírůstek v metropoli od první půlky dubna. Za nárůstem je mimo jiné ohnisko v nočním klubu Techtle Mechtle. Od začátku epidemie se podle hygieniků v metropoli nakazilo 2743 lidí.

Další opatření čekejme na podzim

Ve druhé polovině září by mohla začít znovu platit povinnost nosit roušky i v povrchové MHD, nejenom v metru, nebo pro obyvatele domovů důchodců a dalších sociálních zařízení. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) k tomu doplnil, že i když nyní z důvodu vyšších teplot v tramvajích a autobusech lidé roušky nosit nemusí, měli by tak činit ve všech případech, kdy je to možné. Dodal, že opět začíná váznout komunikace s ministerstvem zdravotnictví a v pondělí se k tomu sejdou hejtmani.

Náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) řekl, že odběrová místa pro testování na covid-19 jsou nyní zejména na okrajích města, což může být problém pro turisty. „Máme v plánu zřídit přímo v centru města odběrové místo, kam by turisté mohli přijít a nechat se otestovat,“ nastínil. Mělo by podle něj být v provozu od příštího týdne. Dodal, že testovaný by měl výsledek zjistit do 12 hodin. V případě dražší varianty je podle něj možné vzorek vyhodnotit i do jedné hodiny.