Na Erasmus plánuje na podzim odjet většina studentů, pobyt zcela zruší 9 procent z nich

Pokud by záleželo uskutečnění pobytů v rámci Erasmu pouze na studentech, převážná většina z nich by jela. „Většina českých studentů výjezdy neruší, protože až 75 procent studentů nadále počítá s tím, že do zahraničí vyjede. Pouze devět procent studentů nyní ruší výjezdy,“ řekl Roman Klepetko z Domu zahraniční spolupráce.

Rozhodnutí ale není jen na studentech. Bude záviset i na dalším vývoji pandemie. V Evropě nyní přijímá účastníky Erasmu pouze 63 procent z 1133 vysokých škol, část dalších nabízí pouze dálkovou výuku po internetu nebo vůbec nic – zatím vyčkávají, jak se situace vyvine.

Klepetko upozornil, že stipendium bude v nadcházejícím semestru poskytnuto studentům jen na dobu strávenou v zahraničí. Pokud budou studovat online z Česka, tak peníze nedostanou. Přejít na online výuku jsou přitom připraveny i další vysoké školy, pokud by se epidemiologická situace zhoršila.