Díky Erasmu mohou každý rok tisíce Čechů studovat i poznávat Evropu. Třetina potká i partnera

Program Erasmus je známý především díky podpoře vysokoškoláků. Díky nové verzi plus ale vycestovalo do zahraničí i zhruba 10 tisíc českých žáků a pracovníků středních škol a učilišť. Studenti mohli při různě dlouhých pobytech v cizině absolvovat praktickou část nebo se zúčastnit i teoretické výuky. Vedle rozšíření odborných a jazykových dovedností jsou pak většinou i samostatnější a spolehlivější, uvedla ředitelka Domu zahraniční spolupráce Dana Petrová.

Od skromných počátků se Erasmus postupně rozrůstal s tím, jak se zvyšoval počet zapojených zemí a také rozpočet programu. Na počátku 90. let studovalo díky Erasmu asi 20 tisíc studentů, v roce 2003 už ale byla překonána milionová hranice. Dvoumilionová meta byla překonána o šest let později a třímiliontý „Erasmák“ zamířil za svou zahraniční zkušeností v akademickém roce 2012 až 2013.

V roce 2014 se pak program rozšířil: Erasmus+ už zahrnuje celkem 33 zemí, včetně zemí mimo EU – Turecka, Makedonie, Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

Mezi „Erasmáky“ už jsou i studenti z České republiky, která se do programu zapojila ještě dříve, než vůbec Česko vstoupilo do Evropské unie. Poprvé se mohli studenti rozjet na zahraniční univerzity v akademickém roce 1998/99. Od té doby za studiem nebo za praxí vycestovalo z Česka zhruba 300 tisíc lidí, z toho asi 100 tisíc vysokoškolských studentů.

V Česku je program Erasmus poměrně populární, podle statistik účasti patří na 11. místo ze 33 zemí, které jsou do něj zapojeny. V posledních letech vyjede do zahraničí každý rok asi 8000 vysokoškoláků.

Zájem českých studentů však v posledních letech trochu upadá. Proto se spustila kampaň, která má podpořit zájem o studijní pobyty. Podle ředitelky Domu zahraniční spolupráce (DZS) Dany Petrové v současnosti vyjíždí na studijní pobyt do zahraničí asi devět procent českých vysokoškoláků. Do dvou let by to měla být zhruba pětina.