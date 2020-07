ŽIVĚ: Pomoc dohodářům čeká na verdikt Senátu. Horní komora probere i daňové úpravy

Senátoři budou moci svoji červencovou schůzi zahájit opět v plném počtu 81, protože nově zvolený zástupce Teplicka Hynek Hanza (ODS) na jejím začátku složí slib. Bude se tak podílet na rozhodování o případném odškodnění lidí pracujících na dohodu za nouzový stav.

Podle návrhu, který přišel ze sněmovny, by měli dostávat 350 korun za den, během kterého přišli o příjmy, a to za období od 12. března do 8. června. Každý člověk, který doloží, že přišel o příjmy z práce na dohodu a zároveň že odváděl nemocenské pojištění, tak bude mít nárok až na 31 150 korun.