ŽIVĚ: Poslanci schválili příspěvky pracovníkům na dohody

Žádat budou moci lidé, kteří práci na dohodu plnili nejméně čtyři z šesti měsíců před koronavirovou krizí. „O kompenzační bonus by se nově mohly ucházet osoby, které v šesti měsících před koronavirou krizí, tedy od 1. října do 31. března, pracovaly na pojištěnou dohodu alespoň čtyři měsíce. A to za předpokladu, že jim tato činnost byla v důsledku krizové situace omezena či znemožněna, například ukončením spolupráce ze strany zaměstnavatele,“ uvedla na úvod mimořádného jednání sněmovny ministryně financí Alena Schillerová (hnutí ANO).

Podmínkou kompenzačního příspěvku bude mimo jiné to, že „dohodáři“ odváděli nemocenské pojištění. Předpokládá to vládní novela, kterou v pátek zrychleně už v úvodním kole schválila Sněmovna hlasy 143 ze 154 přítomných poslanců. Proti nebyl nikdo.

Dopad na veřejné rozpočty odhadlo ministerstvo financí nejvýše na 2,1 miliardy korun. Náklady státu mají být 1,4 miliardy korun, obcí půl miliardy korun a krajů 200 milionů korun. Předloha předpokládá zvýšení již schválené náhrady pro obce o 50 korun na 1250 korun na obyvatele.

V případě paušální daně pro živnostníky s ročními příjmy do 800 tisíc korun čekalo v pátek dolní komoru první čtení novely. Daň včetně odvodů by činila v příštím roce 5740 korun měsíčně. Pokud by se živnostník pro tento systém rozhodl, nemohl by už uplatňovat žádné další daňové slevy a úlevy, jako je bonus na děti nebo sleva na manželku.