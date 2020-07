ANO má ministry i hejtmana, Karviná je jejich odpovědnost, míní Kalousek. Z politiky prý neodchází

Je podle něj potřeba uznat, že země jako Itálie nebo Španělsko před současnou krizí nehospodařily odpovědně. Proto nyní čistí plátci právem poukazují na to, že mají financovat cizí nezodpovědnost. Kalousek je ale přesvědčen, že kdyby se evropský jednotný trh rozpadl, škody by byly ještě větší než zamýšlená pomoc.

Šéf poslanců TOP 09 podporuje snahu premiéra Andreje Babiše (ANO) dosáhnout v Bruselu co nejlepších podmínek pro Česko. Upozorňuje ale, že tuzemská ekonomika je exportně orientovaná a 80 procent vývozu končí v zemích EU.

Situace na Karvinsku je odpovědností ANO, míní Kalousek

Současná situace v Moravskoslezském kraji je podle Miroslava Kalouska odpovědností hnutí ANO. Poslanec poukazuje na to, že hnutí má své lidi na postu ministryně financí, ministra zdravotnictví i hejtmana kraje. Upozorňuje, že OKD je v majetku státu, a resort financí tedy mohl rozhodnout o uzavření dolů dříve, než k němu došlo.

„Když bylo méně nakažených než dnes, pořádala vláda tiskovky dvakrát denně a premiér Babiš přijímal absolutní politickou odpovědnost za všechno, když si myslel, že se mu tyto věci vyplatí. V okamžiku, kdy je zřejmé, že dochází k selhání, říká, že vláda nerozhoduje, že rozhodují hygienici a vláda to jen schvaluje. Vláda se tváří, jako by žádnou politickou odpovědnost nenesla. Nese vrcholnou politickou a koordinační odpovědnost a nelze to hodnotit jinak než jako selhání vlády,“ konstatoval opoziční politik.