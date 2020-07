Strach z chaosu. Starostové z Karvinska chtějí lepší informovanost ohledně koronaviru

V posledních týdnech covid-19 nejvíce zasáhl Karvinsko. Nákaza se v okrese rozšířila hlavně mezi pracovníky dolů černouhelné firmy OKD a jejich blízkými. OKD kvůli vysokému počtu nemocných přerušila těžbu na všech svých dolech.

Předseda představenstva Svazu měst a obcí okresu Karviná Jan Lipner (STAN) řekl, že starostům hlavně vadí nedostatečná informovanost. „Myslím si, že situace pořád ještě není pod kontrolou. Ty příběhy, které nám lidé někdy vykládají, z toho jde opravdu strach,“ poznamenal. Podle něj jde spíše o strach z chaosu než samotné nákazy. Lipner popisoval, jak někteří lidé čekají na výsledky testů i několik dnů, některé se dokonce ztratily. Na jednání šel se dvěma cíli. Jedním je zlepšení informovanosti. Zjistit starostové rovněž chtějí, proč jsou informace rozporuplné.

„Odcházím s dobrým pocitem, že hygiena je hodně vstřícná a chce nám informace poskytovat,“ prohlásil po jednání Lipner. Podobně situaci vnímá i primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD), s výsledkem jednání byl spokojen. „Všichni lidé, kteří jsou do toho zapojeni, tak dělají maximum pro to, aby se situace dostala do normálu,“ míní Wolf.

Začalo testování ve společnosti Varroc Lightning

Hygieniky v současné době trápí také situace na Novojičínsku spojená s pendlery. Ve firmě Varroc Lightning evidují třiadvacet nemocných zaměstnanců. „V úterý se zahajuje plošné testovaní ve společnosti Varroc Lighting a od 19. července opět v OKD. Jsem rád, že vláda vyhověla mé žádosti o pomoc armády. Bude to velká pomoc v tomto testovacím náporu,“ uvedl hejtman Vondrák.

Podle hygieničky Svrčinové se bude v úterý ve firmě odebírat prvních dvě stě vzorků. „Šedesát osob jsme poslali do karantény rovnou včetně testování, takže doufáme, že se to tam zachytí včas,“ dodala. Předpokládá, že výsledky budou příští týden, testovat se bude až do pátku.

Mediální zástupce firmy Ondřej Činčura řekl, že pozitivně testovaní jsou zaměstnanci závodu v Novém Jičíně, v závodě Rychvald firma dosud neeviduje žádný pozitivní případ. „Prvních dvě stě zaměstnanců bude otestováno v úterý a na středu je naplánována stejná testovací kapacita. Po vyhodnocení výsledků ze strany Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje následně z její strany obdržíme pokyny k dalšímu postupu,“ uvedl ředitel výrobního závodu Nový Jičín společnosti Varroc Lighting Systems Petr Svoboda. Činčura dodal, že pozitivně testovaní a zaměstnanci, kteří s nimi byli v kontaktu, putovali do domácí karantény.

Hygienici budou jednat s protějšky v Polsku

Moravskoslezští krajští hygienici budou kvůli pendlerům jednat s polskými protějšky. Krajská hygienička Svrčinová jako kritický bod označila svážení polských pendlerů do příhraničních firem autobusy. „My jsme přikázali přepravcům, kteří zajišťují přepravu na českém území, aby nosili roušky. V Polsku k tomu nemáme pravomoc, takže toto jedeme řešit,“ nastínila Svrčinová.

S polskými kolegy chce jednat také o předávání výsledků testů. Zatímco čeští hygienici informace předávají, zpětná odezva z Polska je malá. „Máme asi o trošku jiná kritéria i na ukončování karantén,“ uvedla hygienička. Podle ní je teď v regionu pět firem, kde se nemoc objevila, a to na základě nařízení hygieniků, podle nějž jsou pendleři povinni se jednou za dva týdny nechat testovat.

Čísla hygieniků a ministerstva se různí

Data a údaje o nemocných se totiž různí. Například Krajská hygienická stanice Ostrava uvádí k úternímu dni v regionu 3410 pozitivně testovaných. Hejtmanství ale dříve poukazovalo na to, že hygienici byli v prodlení se zpracováváním údajů.

Statistika, kterou na svých stránkách ke koronaviru zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví, zase v regionu udává kumulativně 3754 nemocných od počátku pandemie. Z nyní zveřejněných grafů chytré karantény vyplývá, že zemřelých je 68, tedy o jednoho více než v pondělí (63 podle údajů hygieniků), a výrazně se nemění ani počet hospitalizovaných.

Podle hygieničky Svrčinové data vznikají na základě jiných informací. „My třeba vykazujeme nemocné až v okamžiku, kdy s nimi máme uděláno epidemiologické šetření. Kdežto data z Ústavu zdravotnických informací a statistiky jsou data syrová, kdy oni opravdu dostanou hlášku z laboratoře, že je člověk pozitivní. Vykazuje se třeba pro Moravskoslezský kraj, ale žije dlouhodobě v Praze,“ vysvětlila. Podle ní se data mnohdy i dva tři týdny zpětně upravují. Ředitelka uvedla, že se dohodla se starosty, že v každém okrese bude jeden pověřený hygienik pro komunikaci.