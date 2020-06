Ministerstvo plánuje propojování vodáren, má to pomoci s nedostatkem vody

„V roce 2017 jsme používali tento přivaděč příležitostně. Letos bereme od února, předpokládáme, že minimálně do října, listopadu budeme muset brát vodu z Prahy, jinak bychom neměli dostatek vody pro obyvatelstvo a průmysl,“ popsal situaci technický ředitel Středočeských vodáren Kladno Bohdan Soukup.

Po útlumu v hutích a dolech v Kladně se přivaděč zhruba třicet let nepoužíval. Jeho funkce byla obnovena až v roce 2017, kdy se prohloubilo sucho.

Voda chybí aktuálně například v Kladně. Tam ji pravidelně posílá Praha prostřednictvím 25 kilometrů dlouhého přivaděče, který vznikl v osmdesátých letech, aby zásoboval kladenské hutě a doly. Voda do něj proudí ze Želivky.

Podobně by to mohlo fungovat i v ostatních městech v Česku, alespoň takové plány má ministerstvo zemědělství. „Padesát dva procent lidí v republice je napojeno na vodovody, které jsou z vodárenských nádrží. Myslím, že to je nejbezpečnější cesta,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Obce plánují nové vrty

Nedostatek pitné vody řeší kromě Kladna například i Lukavec na Pelhřimovsku. Situaci letos vyřešily vydatné srážky, v budoucnu však chtějí spoléhat na nový vrt. „Vrt je hluboký sto metrů, jaká je kvalita, to zatím nevíme. Příští týden začnou čerpací zkoušky a rozbory,“ řekl starosta Lukavce František Pinkas (KDU-ČSL).

Stejné plány jako v Lukavci mají také ve Vohančicích na Brněnsku, kde chtějí vyhloubit asi 200 metrů hluboký vrt, který by měl být dalším zdrojem pitné vody v obci. Místní obyvatelé většinou vodou šetří, nyní jsou však studny díky vydatným srážkám plné.