Troublemakeři už ČSSD opustili, ale potrvá, než se její sláva obnoví, říká Maláčová

Podle Maláčové se sociální demokracie v současnosti připravuje na podzimní volby do zastupitelstev krajů. Ačkoliv je místopředsedkyní strany, ministryní a výraznou tváří ČSSD, voleb se dosud nezúčastnila. Nyní ale bude kandidovat.

„Budu symbolicky kandidovat na jednom z posledních míst zlínské kandidátky sociální demokracie. To znamená, že velmi symbolicky podpořím své kolegy a přátele ze sociální demokracie ve Zlínském kraji,“ vysvětlila Maláčová.

Maláčová věří, že sociální demokracie v době koronavirové krize prokázala zkušenosti a kompetence. Poslední volební model agentury Kantar CZ pro Českou televizi, která zkoumá preference při volbách do Poslanecké sněmovny, ale přisoudil ČSSD 5,5 procenta, tedy výsledek jen těsně nad hranicí nutnou pro vstup do dolní komory.

„Myslím, že dneska to mají politici těžké, protože to není jenom o kompetencích a odvedené práci, ale rozhoduje celá řada dalších faktorů, to znamená, jak člověk umí svoji práci prodat, jak u toho působí a tak dále,“ komentuje preference Maláčová.