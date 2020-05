Lidé už mohou zpět k lékařům. Kvůli koronaviru přestali chodit na preventivní prohlídky

Obavy ale lékařka považuje za neopodstatněné. U ní v ordinaci očkují proti všemu, momentálně mají nejvíc zájemců o vakcínu proti klíšťové encefalitidě. „Asi to souvisí s tím, že většina obyvatel se chystá prožít dovolenou v Česku, tedy asi někde v přírodě,“ dodává Šebková.

„Jednak existuje obava z toho, že pokud bychom dítě naočkovali, může mít oslabený imunitní systém a rychleji podlehnout infekci, nebo že by dítě už mohlo být nakaženo, že by mohlo prodělávat horší ataku té infekce,“ říká dětská lékařka Alena Šebková z Odborné společnosti praktických dětských lékařů.

Do ordinace zve pacienty i kardiolog Aleš Linhart z Všeobecné fakultní nemocnice (VFN). Lidi přeobjednávají, dbají na to, aby se v ordinaci nepotkávali. „Opravdu víme, že některé odklady nejsou příliš zdravé, stačí odložit o pár týdnů kontrolu vysokého krevního tlaku a už to může mít velký dopad,“ vysvětluje.

Pozvolný návrat lidí do ordinací zaznamenali ve VFN nejen na kardiiologii, ale i na gynekologii, kam chodí nyní o padesát procent méně pacientek než normálně.

Choďte k doktorům, vyzývají odborníci

„Vím od ambulantních gynekologů, že tam ta péče úplně přestala, od cytologických laboratoří, že úplně přestal screening karcinomu děložního hrdla, takže jde o prevenci, ale jde i o kontroly v případě nějakých obtíží,“ říká vedoucí onkogynekologického centra FN a 1. lékařské fakulty David Cibulka.

K tomu, aby se lidé opět začali do ordinací vracet, vyzývá i ministerstvo. „To, co dnes cítíme, je, že se nám může v nějakém odstupu, zejména u těch onkologických onemocnění, projevit, že lidé budou přicházet se zanedbanými případy,“ myslí si náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová. Zdravotnická zařízení jsou podle resortu na návrat lidí do čekáren a ordinací připravená.