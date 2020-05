Konec volání do přetížených ordinací. Projekt chce usnadnit komunikaci lékařů s pacienty

Záruka konzultace pro pacienta a pro lékaře zase možnost lépe řídit svůj čas. To mimo jiné nabízí projekt Virtuální čekárna České republiky, který se nyní oficiálně spustil. Jeho autoři doufají, že se do něj zaregistruje co nejvíce praktických lékařů. Ti si během pandemie museli poradit hned s několika výzvami – už skoro tři týdny například testují některé pacienty před tím, než jim končí karanténa.