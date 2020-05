Konec roušek v Česku. Od pondělí je lidé mohou venku odložit, měli by je však mít stále po ruce

V pondělí 25. května končí v Česku povinnost zakrývat si venku dýchací cesty rouškou, respirátorem či šátkem. Neznamená to však, že se lidé mohou roušek nadobro zbavit, zatím je budou muset stále používat v MHD, na úřadech či v obchodech. Roušku by si lidé měli nasadit i venku a to v případě, kdy se budou pohybovat v těsné blízkosti dalších osob, které nepatří do jejich rodiny. Češi si povinně zakrývají ústa a nos od 19. března, ve vnitřních prostorách by mohli roušky sundat koncem června.