V některých regionech se budou možná roušky nosit déle. Na podzim se k nim lidé vrátí dobrovolně, míní epidemiolog

„Nošení roušek ve veřejných vnitřních prostorách zůstane zřejmě ještě delší dobu. Vývoj situace v červnu nám ukáže, jaká strategie bude do budoucna možná bez toho, abychom riskovali zhoršení epidemiologické situace,“ uvedl Maďar, který je koordinátorem pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví pro uvolňování protipandemických opatření.

Budoucí opatření v souvislosti s koronavirem mají být podle epidemiologa co nejvíce cílená. To znamená, že kdyby se v jednom regionu situace výrazně zhoršila, bylo by možné nošení roušek lokálně zpřísnit.

Zvykneme si na roušky jako lidé v Asii?

Podle Maďara je velmi pravděpodobné, že na podzim a v zimním období se budou roušky opět používat častěji bez ohledu na to, jestli bude povinnost nosit roušky zpřísněná, či nikoliv. „Lidé se k nim budou vracet sami dobrovolně,“ očekává.

Dobrovolně nosí roušky v době podzimních a zimních infekcí dýchacích cest například lidé v Asii. I v Česku se odborníci chřipkového období obávají, protože lidé s vážným průběhem chřipky potřebují lůžka intenzivní péče, případně plicní ventilátory, stejně jako vážně nemocní lidé s covidem-19.