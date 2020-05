Kanalizace a silnice musí počkat. Obce ve velkém odkládají investice

Podle výkonné ředitelky SMO Radky Vladykové to bude mít dopad i na finance státu. „Je důležité uvědomit si v rámci zrušených investic měst a obcí a zrušených výdajů: My jsme konečnými příjemci v mnohém, pokud se nejedná o naši hospodářskou nebo jinou výdělečnou činnost. Čili pokud obec zaplatí 121 milionů za výstavbu základní školy, 21 milionů vrací stavební firma do rozpočtu státu,“ upozornila.

Svaz měst a očekává, že vláda připraví dotační programy, kterými peníze na zrušené a odložené projekty vynahradí. Vznikne proto jejich databáze podle jejich zaměření. „Pevně věříme, že když vláda dostane tak cenný materiál, tak dokáže jednotlivé dotační programy přesně zacílit,“ řekl předseda SMO František Lukl. Dodal, že pro samosprávy jsou tradičně prioritní investice do dopravní a technické infrastruktury, životního prostředí, bydlení a školství.

Situaci by podle Lukla mohla stabilizovat jistota, že vláda nesáhne na mechanismy, které peníze do obcí přivádějí. „Že nebude sáhnuto na rozpočtové určení daní, a to nejenom ve smyslu jednotlivých koeficientů, ale především ve smyslu toho, co se stalo v poslední době – že financování jednoho z živnostenských bonusů mělo být i z daňových výnosů měst a obcí,“ upozornil.