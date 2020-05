Vláda projedná, jak udržet opatření i po konci nouzového stavu

Vládní plán rozvolňování končí 25. května, sněmovna ale nevyhověla žádosti, aby nouzový stav trval až do té doby. Na novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která měla nesoulad vyřešit, se v pondělí koalice neshodla.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) měl původně ve čtvrtek předložit svůj návrh ústavní novely krizového zákona. Protože však na prosazení ústavního předpisu není dost času, předloží ho vláda nakonec zřejmě až na podzim po konzultacích s opozicí.

Platnost opatření by měl vyřešit předpis s omezenou účinností do konce roku, který bude přesněji vymezovat pravomoci ministra zdravotnictví. Podle většiny opozice by neměl být ve sněmovně projednán v režimu legislativní nouze, ale řádně se zkrácenými lhůtami, což by trvalo pět až šest týdnů.