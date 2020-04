ŽIVĚ: Senát rozhoduje o odkladu nájmů či pomoci cestovkám

Odklad nájmu – Nájemníci nebudou moci dostat výpověď z bytu, pokud v důsledku epidemie nebudou schopni do konce července platit nájemné. Lidé budou potřebovat potvrzení o neschopnosti platit nájem od úřadu práce. Dlužnou částku budou muset splatit do konce roku. Firmy budou moci požádat o odklad nájmu za období od 12. března do 30. června. Na uhrazení splátek budou mít rovněž čas do konce letošního roku.