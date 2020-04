Duben na troud. Chybí voda ze sněhu, strádat může zemědělství

Současné sucho v Česku je horší, než tomu bylo v polovině dubna v uplynulých dvou letech. Pokud by se nedostatek vody dále zhoršoval, mělo by to negativní dopad na zemědělství. Varuje před tím analýza Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), podle níž jsou velmi nízké průtoky v řekách a málo vody zůstává také ve sněhové pokrývce na horách. Problém by kvůli tomu mohl mít mák, brambory či jarní obiloviny, případné květnové srážky by ale úrodě mohly pomoci, míní tajemník Agrární komory Jan Doležal.