Začala platit přísnější pravidla pro pendlery. Do země míří další pomůcky z Číny

Od pondělí platí v celém Česku zákaz volného pohybu lidí po celé zemi. Nevztahuje se na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Stát také zakázal až na výjimky například kamionovou dopravu, překračování hranic.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že nově přes hranice „nebude vpuštěn nikdo, kdo kromě potvrzení nebude mít knížku přeshraničního pracovníka“. To je list s razítky o každodenním přechodu hranic. Na základě takto nasbíraných údajů se podle Hamáčka ukáže, kdo za hranice skutečně jezdí za prací. Uvedl, že v uplynulých dnech se objevila například falešná potvrzení.

Pendleři se také musí připravit na to, že podmínky zpřísní i v okolních státech. Například sousední největší německá země Bavorsko od půlnoci výrazně omezila vycházení. Ven by nově měli lidé chodit, jen když k tomu budou mít pádný důvod. Tím je například cesta do práce, k lékaři, na nutný nákup nebo kvůli pomoci ostatním.

Podle některých starostů českých obcí u hranic se jejich občané, kteří nepracují v SRN, obávají pendlerů, kteří jsou v továrnách a službách denně ve styku s Němci.

Do Česka přiletí další letadla se zdravotnickým materiálem z Číny

Do Pardubic v sobotu večer přiletí velkokapacitní ukrajinský letoun An-124 Ruslan s více než 100 tunami zdravotnického materiálu z Číny. Roušky a respirátory ze zásilky poslouží pro ochranu před novým koronavirem. Původně se počítalo, že přiletí kolem poledne. Přílet se podle ministerstva obrany ale o několik hodin opozdí kvůli časově náročné nakládce zásilky roušek, respirátorů a dalších pomůcek.

Zdravotnický materiál z Číny přiveze v sobotu ráno do Česka na pražské letiště také další letadlo společnosti China Eastern, má to být sedm milionů roušek.

Na nedostatek roušek a respirátorů si stěžovaly některé nemocnice i sociální služby. První zdravotnický materiál přivezl z Číny armádní speciál v noci ze středy na čtvrtek, když přepravil 150 tisíc rychlotestů na koronavirus.

V pátek přistálo v Praze letadlo společnosti China Eastern s 1,1 milionu respirátorů. V následujících šesti týdnech by měla ochranné pomůcky pravidelně přivážet tři letadla čínských aerolinek týdně. Materiál se ukládá v centrálním skladu u Pardubic, odkud se rozváží dál do krajů.