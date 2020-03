V nemocnicích začne platit zákaz návštěv. Výjimku mají dětská oddělení a hospice

„Všem poskytovatelům pobytových sociálních služeb se nařizuje zákaz návštěv osob, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby, s výjimkou nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností a pacientů v terminálním stádiu onemocnění,“ shrnul premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání Bezpečnostní rady státu obsah mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které bude platit od úterý.

Ministr zdravotnictví zdůvodnil zákaz snahou ochránit nejzranitelnější skupiny, ke kterým patří senioři a lidé s větším počtem závažných chorob. „Mohlo by to pro ně mít fatální následky,“ podotkl Adam Vojtěch. Proto se také netýká zákaz dětských oddělení či porodnic. „Riziko je minimální a zákaz návštěv by mohl mít nepříznivé důsledky, pokud by děti nemohly být navštěvovány svými rodiči,“ zdůraznil.

Nemocnice navíc dostanou nové plicní ventilátory. Stát jich pořídí 150. „Doufáme, že nedojde k tomu, že budeme takové vybavení potřebovat (…), ale musíme být připraveni,“ poznamenal ministr zdravotnictví.