Česko vyslalo pět tun humanitární pomoci do Číny. Thajsko a Austrálie hlásí první oběti koronaviru

Armádní speciál s pěti tunami humanitární pomoci odletěl v neděli ráno do Pekingu. Do Číny veze roušky, respirátory či ochranné obleky, přistát by měl v pondělí. Ve světě hlásí první oběti nemoci COVID-19 Austrálie a Thajsko, nákaza se rozšířila do Arménie, Ekvádoru či Irska.