„Nechtěli jsme ombudsmana, který prioritně hájí menšiny,“ říká Okamura. Podle Pekarové Adamové je Křeček nepřijatelný

„Takzvaný polibek smrti dala zbylým dvěma kandidátům paní ombudsmanka Šabatová, která se míchala do politiky a řekla, že ti dva kandidáti ze Senátu by pokračovali podstatě v jejích šlépějích a že jsou dobří,“ prohlásil v pořadu Události, komentáře Okamura.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová odmítá kritiku, že opozice selhala, když nedokázala prosadit svého kandidáta. „Musím razantně odmítnout, že by tohle byla chyba opozice, protože kdo umí počítat, tak vidí od samého začátku fungování této sněmovny, jaké tam jsou poměry sil a které hlasy volily i v minulosti třeba pana Okamuru jako místopředsedu sněmovny,“ uvedla.

„Takže v tomto případě se rozhodně nedá vyčítat opozici to, že v této volbě uspěl pan Křeček, který je pro nás nepřijatelný zejména z těch důvodů, ze kterých je přijatelný pro pana Okamuru, totiž ze svých xenofobních názorů, které zastává,“ doplnila předsedkyně TOP 09.

Křeček odvedl obrovský kus práce, říká Šmarda

Volbu ombudsmana v pořadu Události, komentáře komentoval také místopředseda ČSSD Michal Šmarda. Zdůraznil, že Křečka zná dlouhou dobu. „Jeho kariéru sleduji, byl jsem s ním v sociální demokracii, vím, čemu se celý život věnoval. Pokud ho mám hodnotit jako člověka, který se především zastával zájmu nájemníků, tak pro mne je to člověk, který zejména v devadesátých letech v této věci odvedl obrovský kus práce,“ upozornil Šmarda.

Pro Křečka však nemá jen slova pochvaly. „V posledních obdobích vyjadřoval velmi silné politické postoje. Byly to postoje, které byly často kritické k některým menšinám, ať už národnostním, názorovým, nebo náboženským, a to je věc, která ho může v pozici ombudsmana dostávat do nepříjemné situace, že mohou existovat skupiny lidí, které budou mít obavu se na něj obracet nebo nebudou v něj mít dostatečnou důvěru,“ říká Šmarda.