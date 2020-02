ŽIVĚ: Jednání sněmovny ve čtvrtek dominují interpelace

Na interpelacích bude chybět premiér Andrej Babiš (ANO), jenž má v odpoledních ústních dotazech poslanců vyhrazen samostatný blok. Tento týden je na dovolené.

Na Babiše míří i většina dosud neprojednaných písemných interpelací. Na debatu o těchto dotazech jsou vyhrazeny první dvě hodiny dopoledního jednání. Ministerský předseda před dvěma týdny zpochybnil smysl současné podoby projednávání písemných interpelací a prohlásil, že na ně chodit nebude.

K mezinárodním smlouvám, které by měli poslanci projednávat, patří unijní dohoda o převádění a sdílení příspěvků do jednotného fondu pro řešení krizí, označovaná jako IGA. Dohoda je jednou ze součástí bankovní unie. Pro Česko by zatím z této dohody nevyplývaly žádné povinnosti, protože členem bankovní unie není.