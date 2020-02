S Hanojí bez cla. Evropský parlament schválil obchodní dohodu s Vietnamem

Pro dohodu zvedlo ruku 401 poslanců, proti 192. Součástí obchodního paktu bude i dohoda o ochraně investic. Dokument musí nyní schválit všechny členské státy EU. V platnost vstoupí nejdříve v polovině roku.

„Je to jedinečná příležitost zdůraznit naši ambici stát se geopolitickým aktérem, který hájí multilateralismus a bojuje proti protekcionismu,“ uvedl při úterní rozpravě belgický europoslanec a zpravodaj dohody Geert Bourgeois. Podle něj se jedná o nejambicióznější dohodu mezi EU a středněpříjmovou zemí, která bude udávat nový standard pro uzavírání podobných smluv v budoucnu.

Objem obchodní výměny Vietnamu s EU představuje ročně asi 50 miliard eur (1,25 bilionu korun) a podle vyjednavačů by se měl časem zdvojnásobit. Vietnam dosud uplatňuje clo ve výši 78 procent na evropská auta, 50 procent na víno a 35 procent na strojírenské výrobky, do deseti let by se však 99 procent cel mělo snížit na nulu. V případě vstupu dohody v platnost by firmy z EU získaly přístup k veřejným zakázkám ve Vietnamu a jejich výrobky by byly lépe chráněny před padělky.