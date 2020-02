Tísňová linka spouští novou funkci. Pomůže přesně určit místo volajícího

Služba Advanced mobile location (AML) bude zatím fungovat v Praze, během několika týdnů by měla být rozšířena po celé zemi. Fungovat bude nyní na zařízeních s operačním systémem Android, pro chytré telefony s operačním systémem iOS by měla být dostupná do půl roku.

„Tísňové linky za loňský rok odbavily téměř 1,3 milionu tísňových volání, z toho 86 procent tvoří volání na linku 112,“ uvedl generální ředitel hasičů Drahoslav Ryba. Dodal, že služba je nyní poskytována v 15 státech světa, v dalších pěti funguje částečně. Služba je podle složek záchranného systému užitečná například v případě, kdy volající nemůže říct, kde se nachází, ať už proto, že se ztratil, nebo kvůli zdravotnímu stavu.

Není třeba do chytrého telefonu stahovat žádnou aplikaci

Pro fungování služby není třeba do chytrého telefonu stahovat žádnou aplikaci, je automatická. Ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund vysvětlil, že telefon automaticky ve chvíli, kdy volající vytočí číslo tísňové linky, zjistí stav baterie a spustí GPS nebo jinou službu pro zjišťování polohy, a to i v případě, kdy uživatel telefonu zakázal zjišťování polohy. „Je to do jisté míry funkce operačního systému telefonu,“ uvedl Grund.

Poté služba okamžitě a bezplatně pošle údaje o poloze do centra tísňového volání, odkud operátoři lokalitu zjistí. AML je podle Grunda schopna člověka lokalizovat v průměru na 30 až 50 metrů, dosud se přesnost zjišťování polohy pohybovala v rozsahu asi tří kilometrů.