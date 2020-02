„Potřebujeme ho všichni." Stavební zákon by sněmovna mohla projednávat v červenci, věří Dostálová

„Jak už jsem uvedla dříve, těch připomínek přišlo 4500, ale mnoho jich bylo duplicitních. Dali jsme je do 26 bloků, v každém z nich jsou připomínky skoro stejného rázu. Ty nejzásadnější připomínky byly k institucionálnímu modelu, to se po dohodě se Svazem měst a obcí podařilo odblokovat,“ konstatuje Dostálová.

Její resort se v polovině ledna domluvil se Svazem měst a obcí, že úředníci odpovědní za stavební řízení na úrovni obcí nebudou převedeni do nového státního modelu. Původně mělo pod stát přejít přes 13 tisíc úředníků, nově by to bylo zhruba sedm tisíc. Rozhodovat by ale dále měly státem řízené krajské úřady a centrála. Rovnou na státní úrovni by se řešily liniové a velké veřejně prospěšné stavby.

„Zákon potřebujeme všichni. Pojďme najít takové řešení, které nebude narážet na projednávání ve sněmovně, protože čím dřív ho budeme mít, tím je to lepší pro ekonomiku Česka. Pokud to půjde a domluvíme se na konsenzuálním řešení, tak první čtení by mohlo být v červenci tak, aby platnost zákona mohla být už v roce 2021,“ věří ministryně pro místní rozvoj.