Nedostatek pohotovostí mají řešit urgentní příjmy v nemocnicích, lékaři by sloužili povinně

Česká televize oslovila 17 nemocnic napříč republikou a zjistila, že ve většině z nich slouží na pohotovostech hlavně lékaři starší 50 let. Třeba v Ostravské městské nemocnici nebo brněnské fakultní nemocnici jsou to čtyři z pěti doktorů. Tři čtvrtiny pak v Táboře anebo Prostějově. Naopak v Hradci Králové nebo v Břeclavi narazí pacienti s větší pravděpodobností na mladší lékaře.

„Počet lékařů, kteří chtějí sloužit pohotovost, je omezen. Problém praktických lékařů je i ten, že nás je asi už dvacet procent v důchodovém věku,“ poznamenal předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Ministerstvo zdravotnictví chce, aby byly do pěti let pohotovosti v nemocnicích v rámci urgentních příjmů. Celkem by jich mělo být v Česku 96 – v každém okrese jeden menší a také jedno velké traumacentrum.

Provoz zaplatí pojišťovny. „Pokud praktický lékař sezná, že pacient potřebuje, aby mu byl proveden rentgen, magnetická rezonance, tak ta služba bude okamžitě k dispozici, nebude ho muset posílat dál do nemocnice,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestr. za ANO).