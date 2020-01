Akce Asanace opět u soudu. „Nic takového jsem nedělal, nemohl a nesměl dělat," brání se obžalovaný

Podle obžaloby se muži podíleli na šikanování chartistů a disidentů. Státní zástupce zmínil čtyři poškozené - člena hudební skupiny The Plastic People of The Universe Vratislava Brabence, zpěváka Jaroslava Neduhu a chartisty Janu Převratskou a Jiřího Chmela.

Brabencovi prý příslušníci StB řekli, že mu unesou dceru, Neduhovi zase vyhrožovali obviněním ze zneužívání nezletilých. Z Československa se všichni poškození vystěhovali na počátku 80. let.

„Nic takového jsem nedělal, nemohl a nesměl dělat,“ prohlásil u Obvodního soudu pro Prahu 1 Dudek. Popřel tvrzení obžaloby, že by se podílel na výsleších Brabence a Převratské. Brabence prý viděl poprvé v roce 2001, Převratskou podle svých slov nezná. Tvrdí, že se navíc v dané době v StB pouze zaučoval.