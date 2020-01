Havlíček se dopravy ujme v pátek, Kremlík by na ministerstvu mohl zůstat

„Předpokládám, že pana Havlíčka uvedu do úřadu v pátek ráno,“ přiblížil v úterý předseda vlády. Ve středu ráno Babiš odlétá do Izraele, kde se zúčastní mimo jiné světového fóra o holocaustu, které se koná 75 let od osvobození vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Do Česka se vrátí ve čtvrtek pozdě večer.

Babiš navrhl odvolání Kremlíka v pondělí kvůli kritizované zakázce na informační systém pro elektronické dálniční známky. S prezidentem Milošem Zemanem ale podle svých slov mluvil už v neděli. Zeman prostřednictvím mluvčího oznámil, že se změnami souhlasí.