Taky si požádejte, radí Výborný rodinám čtyřletých. Stát podle něj bude muset doplatit rodičovskou všem

„Jsme přesvědčeni, že vláda ANO, ČSSD a KSČM postupovala diskriminačně, protože trestá 70 tisíc rodičů za to, že dříve nastoupili do zaměstnání, přestože mají dítě mladší čtyř let,“ oznámil Výborný.

V tom, že se navýšení rodičovského příspěvku netýká asi 20 procent rodin, které mají dítě mladší čtyř let, vidí Výborný rozpor s právní jistotou, legitimním očekáváním, Ústavou i Listinou základních práv a svobod. „Kdyby vláda dala vyšší rodičovskou těm rodinám, kde se dítě narodí až v roce 2020, neřekli bychom ani popel. Ale takhle vznikly dvě kategorie rodičů,“ řekl šéf lidovců.

„Všechny rodiny by proto měly požádat o navýšení rodičovského příspěvku. Úředník jim to zamítne, on nebude moci jinak, ale rodiny mají trvat na tom, aby to bylo písemně, na to má každý nárok. I kdyby Ústavní soud rozhodl za dva roky, tak jim to stát bude muset doplatit,“ doporučil Výborný.